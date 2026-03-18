Stramaccioni: «Il Milan può e deve crederci. Leao dovrà dimostrare che si trattava solamente di una frustrazione d’amore»

Stramaccioni ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sulla vicenda Leao, l’ex allenatore dell’Inter non chiude gli spazi a clamorosi colpi di scena

Andrea Stramaccioni, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta Scudetto. Per il mister, attuale commentatore tecnico a DAZN, il vantaggio dell’Inter è quasi incolmabile, ma il Milan di Allegri e il Napoli di Conte non devono smettere di crederci, queste le sue parole:

DEVE CREDERE ALLO SCUDETTO? «Il Milan può e deve crederci perché ha dimostrato che negli scontri diretti che può giocarsela con chiunque. Il problema è quanto ha sprecato prima, la continuità di prestazione e il risolvere alcune criticità offensive: la posizione di Leao e il rendimento di Pulisic. Ora però Max ritrova Rabiot che è fondamentale».

LEAO DEVE DIMOSTRARE «Mentre Leao dovrà dimostrare sul campo che quella dell’Olimpico è stata solo una “frustrazione d’amore” di un calciatore che ama il Milan ed era arrabbiatissimo per la scarsa prestazione. Non era indolenza ma rabbia. Ma deve dimostrarlo sul campo fin dal Toro».