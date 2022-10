Stendardo difende Tare sulle polemiche contro Milan: «Sono frasi travisate». Le parole del docente alla Luis

Guglielmo Stendardo ha difeso Tare dalle polemiche mediatiche contro Inter, Juve, Milan e Roma. Ecco le parole del docente alla Luis:

«No, assolutamente. Solo polemiche mediatiche. Ho ricevuto complimenti da parte dell’università per aver messo in risalto la parte economica nel corso. Non fanno piacere le frasi travisate. Avere dietro la cattedra uno come Igli lo considero un motivo d’orgoglio e un valore aggiunto per il mio corso».