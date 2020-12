Stella Rossa, il cammino in Europa: girone chiuso al secondo posto

Ecco il cammino europeo di questa stagione della Stella Rossa, prossima avversaria del Milan ai sedicesimi di Europa League

Sarà la Stella Rossa il prossimo avversario del Milan ai sedicesimi di Europa League. Un avversario non di primissima fascia, ma che è arrivata fin qui attraverso tante partite ed un cammino lunghissimo.

Un percorso che comincia addirittura dal primo turno di qualificazione alla Champions League, in una gara vinta agevolmente per 5-0 contro il College Europa. I serbi vinceranno anche il turno successivo per 1-0 sul Tirana, salvo arrendersi al terzo di turno ai rigori contro l’Omonia Nicosia. La squadra di Stankovic retrocede così in Europa League, dove affronta e vince il play-off contro l’Ararat Armenia per 1-2. Ai gironi pesca l’Hoffenheim, lo Slovan Liberec ed il Gent, qualificandosi senza troppe insidie al secondo posto dietro i tedeschi, vincendo 3 gare, pareggiandone 2 e perdendone solo 1, con 9 goal fatti e 4 subiti.