«Stagione finita per Ibrahimovic? Non è detto». Il commento di Pioli

Ibrahimovic, stagione finita? Pioli crede di poter riavere il centravanti svedese prima della chiusura del campionato

Intervenuto nel post-partita del match vinto per 7-0 in casa del Torino, Stefano Pioli ha anche parlato dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: «Zlatan non sarà con noi domenica ma per la sfida contro l’Atalanta aspettiamo di vedere i prossini controlli». Più di una speranza per il tecnico parmigiano che non esclude un rientro in campo del centravanti svedese entro la chiusura del campionato.

Fino ad allora però i rossoneri in avanti sembrano essere finiti in ottime mani: Ante Rebic, utilizzato centravanti nelle due sfide di Torino, ha messo infatti a segno 4 gol in tre giorni.