Squadre B, Avellino protesta: tifosi non viaggiano per la trasferta contro la Juve Next Gen. Il comunicato della Curva

“No alle squadre B“. Dura la protesta della Curva dell’Avellino contro l’organizzazione delle seconde rose, quali Milan, Atalanta e Juventus, partecipanti nel campionato di Serie C. I tifosi del club campano hanno comunicato che diserteranno la trasferta di Torino proprio contro la Juve Next Gen. Queste le parole pubblicate.

COMUNICATO – «Le Squadre B. L’ultima grande trovata dei signori del calcio… Un calcio in cui più passano gli anni e sempre meno ci riconosciamo. Queste ‘succursali’ di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoit, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. Tutto a discapito di società storiche, piazze importanti sia da un punto di vista sportivo che ultras.

Alla luce di ciò la Curva Sud Avellino e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta di domenica 20 ottobre a Biella, contro la Juventus Next Gen. La nostra posizione è chiara e non mancheremo di sottolinearla: No alle squadre B».