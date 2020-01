Sportmediaset – Milan: West Ham in pressing su Piatek, se parte c’è Petagna

Calciomercato Milan: il West Ham offre un prestito con obbligo di riscatto per Piatek. Se il polacco dovesse partire c’è pronto il sostituto

Sono giorni frizzanti per il mercato rossonero, anche e soprattutto per quello in uscita. Secondo quanto riferito infatti da Claudio Raimondi su Sportmediaset, le voci di un addio di Kris Piatek al Milan sono sempre più insistenti. Il West Ham in particolare è in pressing sul polacco: l’offerta è di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Sul numero 9 del Diavolo ci sono forti anche gli interessamenti di Aston Villa e Bayer Leverkusen, mentre la Fiorentina ha aperto al massimo ad un prestito, soluzione però che non soddisfa il Milan.

Adesso Piatek attenderà fino alla fine del mese di capire che spazi può ancora ritagliarsi nella rosa allenata da Pioli, in particolar modo dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Qualora l’ex Genoa dovesse partire, il primo nome sulla lista per sostituirlo sarebbe quello dell’ex Andrea Petagna, attualmente in forza alla Spal.