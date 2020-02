Sport Mediaset, Pioli domani riabbraccia Ibra: ecco come giocherà il Milan

Lavoro differenziato per Ibrahimovic che domani tornerà ad allenarsi con il gruppo: in difesa Pioli studia la sorpresa Saelemaekers terzino destro

Giornata di allenamento personalizzato in campo per Zlatan Ibrahimovic che domani dovrebbe essere riaggregato al gruppo, in tempo per ritrovare un po’ di ritmo e preparare insieme ai compagni gli ultimi dettagli in vista del derby di domenica sera.

Al fianco dello svedese Pioli starebbe pensando a Rafael Leao, attualmente preferito a Rebic mentre a centrocampo tornerà Ismael Bennacer nel ruolo di regista al fianco di Kessié. Esterni confermati con Castillejo a destra e Calhanoglu a sinistra. In difesa Saelemaekers sembra più in forma di Davide Calabria e potrebbe essere la sorpresa dell’ultim’ora; nessun dubbio sulla corsia mancina affidata come di consueto a Theo Hernandez, al centro invece Romagnoli dovrebbe ritrovare nuovamente Mateo Musacchio.