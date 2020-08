Sport Mediaset – Bakayoko sì, Aurier no: l’andamento delle trattative

Temoué Bakayoko è sempre più vicino al Milan: i rossoneri attendono solo l’ok del Chelsea. Più difficile Aurier

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, resta caldissima l’asse Londra-Milan che vede come protagonisti il Milan, il Chelsea e il Tottenham. A tenere banco sono le trattative per Bakayoko e Aurier il cui andamento però è attualmente inverso.

Filtra chiaro ottimismo riguardo al ritorno di Temoue Bakayoko in rossonero: l’accordo con il giocatore è stato già trovato così come la formula con il Chelsea, si attende solo l’ok da parte di Abramovich. Viaggia decisamente meno spedita, invece, la trattativa con il Tottenham per Serge Aurier: gli Spurs non abbassano le pretese, il Milan non alza l’offerta ancora decisamente sotto i 20 milioni.