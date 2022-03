Spalletti: «La corsa scudetto verrà decisa da noi allenatori»

Luciano Spalletti, al termine della gara vinta dal suo Napoli in rimonta contro l’Udinese, ha parlato della lotta scudetto: le sue parole

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita della vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «Magari creavamo uguale, ma non siamo mai stati lucidi come stasera in casa. Lo stadio è stato fondamentale. Oggi è una vittoria importante».

SU ZANOLI – «È un giovane giocatore che diventerà un calciatore fortissimo. È chiaro che non giocando per una stagione intera, il ragazzo può abbassare il livello di autostima. Invece noi abbiamo fiducia in lui, e gliel’abbiamo voluta trasmettere in campo».

SU OSIMHEN – «È un calciatore che va oltre le sue potenzialità: ha lo strappo, la vampata. Lui ogni tanto va oltre i suoi limiti. Noi abbiamo cercato di sfruttarlo di testa, perché lui è fortissimo in questo fondamentale».

SUL RUOLO DEGLI ALLENATORI NELLA CORSA SCUDETTO – «Dovremo essere bravi a interpretare le partite. Dobbiamo essere pronti al calcio moderno, ai ribaltamenti di fronte. Gli spazi sono tra i calciatori avversari, non tra le linee e bisogna saperli sfruttare».