Spalletti elogia l’Inter: «Menomale che c’è ancora qualcuno che crede nel talento italiano. Sull’Europeo…». Le parole del ct

Intercettato da alcuni giornalisti in occasione dei Globe Soccer Awards Europe Edition, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dei prossimi Europei dell’Italia elogiando l’Inter. Nei pre-convocati della Nazionale nemmeno un calciatore rossonero. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

L’IMPORTANZA DEL BLOCCO INTER – «Penso che il blocco Inter sia fondamentale per l’Italia. E meno male che c’è ancora chi crede nel talento italiano, perché ce n’è tanto e bisognerebbe dargli più spazio, strutturando nella testa di questi ragazzi una crescita fatta bene per diventare calciatori e campioni. Avere sei della stessa squadra in una Nazionale per noi è tanta roba, perché non è più come una volta che la Nazionale era formata da tre club come Juve, Inter, Milan o Roma. Ora ci sono giocatori di tutte le squadre, del Genoa, del Bologna… Per ciò avere qualcuno che giocando si guarda con gli altri e si dice ‘siamo noi e possiamo fidarci perché lo abbiamo fatto vedere con la vittoria del campionato’ è un vantaggio».

COME PREPARARE L’EUROPEO – «Ci stiamo preparando sapendo che quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via. Qui siamo in un ambiente bellissimo dove è tutto azzurro, ma c’è qualcosa ancora più di azzurro che è la maglia della Nazionale».