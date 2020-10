Vincenzo Spadafora teme una chiusura anticipata del campionato di Serie A: «Si pensi già a piano B e piano C»

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato anche del possibile futuro del campionato italiano di calcio. Ecco le sue parole:

«Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega deve pensare a un piano B e a un piano C già da ora. Parole DeLuca su Juve-Napoli? Piuttosto pensi alla situazione sanitaria in Campania, ha fallito».