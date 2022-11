Southgate: «Il Qatar è un paese complesso e diverso: dobbiamo trovare il giusto equilibrio…». Le parole del ct inglese in vista del Mondiale

Gareth Southgate ha parlato ai microfoni di Repubblica sull’Europeo perso in finale con l’Italia, sulla Nations League e sul Mondiale in Qatar. Ecco le parole del ct dell’Inghilterra:

«Abbiamo chiesto risarcimenti per i lavoratori, ma dobbiamo essere realisti sugli obiettivi che possiamo raggiungere in questo senso. Il Qatar è un Paese che ha una religione differente, è complesso: dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Per esempio, sono già stato tre volte in Qatar e tutti i lavoratori di questo evento mi hanno detto chiaramente che vogliono che i Mondiali si svolgano. Dobbiamo rispettare un Paese con cultura, religione e tradizioni diverse dalle nostre: non credo di essere la persona giusta per dire come debba essere governato un Paese straniero, ma abbiamo la responsabilità e possibilità di poter accendere una luce su alcuni aspetti che si possono migliorare. Questo è già molto per poter fare la differenza».

LEGGI LE PAROLE DEL CT SU CALCIONEWS24