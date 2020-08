Soncin, il saluto al Milan: «Grazie non sarà mai abbastanza»

Matteo Soncin, ex allenatore della Primavera del Milan, ha così voluto dare il proprio addio ai colori rossoneri dopo 5 anni

Intervenuto sui propri social network, Matteo Soncin, ex portiere della Primavera ceduto ora alla Pergolettese, ha voluto dare il proprio saluto al Milan. Ecco le sue parole:

«5 anni fa sono entrato a far parte di questa famiglia! Grazie a te Milan sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo! Ora è il momento per me di iniziare una nuova esperienza. Un grazie non sarà mai abbastanza».