Sommer: «La Champions è sempre un obiettivo per l'Inter. E vogliamo un altro scudetto...»

Sommer al Gran Galà del Calcio ha svelato quali sono gli obiettivi stagionali dell’Inter. Ecco le dichiarazioni del portiere svizzero.

OBIETTIVI – «L’obiettivo è di fare sempre meglio, però è la strada giusta per noi. Abbiamo cominciato questa stagione con qualche difficoltà ma ora stiamo meglio. Ora l’importante è difendere meglio, con tanta energia, come l’anno scorso».

CHAMPIONS LEAGUE – «Per un gruppo come l’Inter è sempre un obiettivo. Sappiamo che non è facile, bisogna fare punti in ogni partita, però è un obiettivo. Anche la Serie A è molto importante, vogliamo un altro Scudetto anche se non sarà semplice».

