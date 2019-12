Social, Rafael Leao in discoteca: arriva la smentita

Il caos scatenato dall’episodio in discoteca di Leao dopo la sconfitta contro l’Atalanta potrebbe essere giunto ad una conclusione

Il caos mediatico scatenato dall’episodio in discoteca di Rafael Leao dopo la sconfitta contro l’Atalanta potrebbe essere giunto ad una conclusione. Il giocatore ha infatti smentito l’accaduto in una storia Instagram nella giornata di oggi. Sul famoso social il portoghese ha pubblicato un’immagine a sfondo nero con scritto in bianco: «Il video in circolazione è vecchio. Grazie».

Sembra quindi arrivato il chiarimento che allontana le polemiche. Nel video, pubblicato da un amico del calciatore, si sente una voce che dichiara “Happy Christmas”.