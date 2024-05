Zirkzee Milan, Sneijder CERTO: «Non so dove andrà, ma di una cosa sono sicuro». Le parole dell’ex calciatore sul futuro del connazionale

Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan. Le parole dell’ex Inter:

PAROLE – «Zirkzee? Non so dove andrà, ma è fortissimo. Per me doveva andare all’Europeo. Mi aspetto che andrà in una grande squadra. Per me l’Olanda può arrivare in semifinale, credo sia il massimo. Inghilterra, Francia e altre credo siano più forti».