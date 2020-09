Sky Sport: Milan, sondato Consigli per il ruolo di vice-Gigio

La dirigenza rossonera, in alternativa a Begovic, avrebbe anche sondato il portiere del Sassuolo per il ruolo di vice-Donnarumma

Non essendo ancora arrivata la fumata bianca per il ritorno di Begovic, la dirigenza del Milan si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata nel ruolo di vice Donnarumma.

Oltre al nome di Mirante, circolato nei giorni scorsi, stando a quanto riporta Sky Sport 24, la dirigenza rossonera avrebbe sondato il terreno per un altro portiere italiano over 30: si tratta di Andrea Consigli del Sassuolo, milanese classe 1987, già in passato accostato al Milan per ricoprire la medesima veste.