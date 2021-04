Sky Sport – Milan, recuperato Rebic: Pioli ci punta per la Sampdoria

L’inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulle condizioni di Ante Rebic alla vigilia del match con la Sampdoria

Il Milan ritrova Ante Rebic. L’attaccante croato ha recuperato dal problema fisico all’anca dopo non aver risposto alla chiamata della sua nazionale ed essersi allenato al meglio a Milanello. A riportarlo è Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport.

Un recupero preziosissimo per Stefano Pioli, che con Leao e Mandzukic non in perfette condizioni punta molto sul giocatore ex Eintracht per la sfida contro la Sampdoria. Rebic giocherà a sinistra del tridente dietro a Zlatan Ibrahimovic.