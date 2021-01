Sky – Pioli apre il ballotaggio sulla sinistra: Rebic o Leao

Pioli deve sciogliere un dubbio riguardo la titolarità della corsia sinistra: ballottaggio in corso tra Rafael Leao e Ante Rebic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli nella prossime ore dovrebbe sciogliere alcuni dubbi riguardo alla formazione da schierare domani sera a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia.

Nonostante quanto affermato da Sport Mediaset non sembra essere già giunta l’ora di Mario Mandzukic che tuttavia potrebbe fare il proprio ingrasso a gara in corso come accaduto contro l’Atalanta. Per la sfida con l’Inter sulla sinistra è attualmente in corso un ballottaggio tra Rafael Leao e Ante Rebic.