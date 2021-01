Sky, Milan-Tomori affare quasi chiuso: ecco cosa manca

Milan-Tomori: il Chelsea sta ritardando l’affare con i rossoneri per un ultimo dettaglio, i diritto di riscatto, le ultime

Il Milan è ai dettagli con il Chelsea per Tomori. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il giocatore, ma manca l’ultimo dettaglio con i Blues: il diritto di riscatto.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe scendere sotto la cifra richiesta dalla società londinese, 30 milioni di euro. L’oggetto desiderio di Carlo Ancelotti, però, dovrebbe comunque arrivare entro questa sera, visto che domani mattina come da programma dovrebbe svolgere le consuete visite mediche, per poi conseguentemente essere convocato da Stefano Pioli per il match casalingo contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.