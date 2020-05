Sky – Ibrahimovic non stonerebbe nel progetto di Rangnick

Sky Sport rilancia la compresenza di Rangnick e Ibrahimovic il prossimo anno al Milan: i due devono ancora parlare, ma non stonerebbero

Pietro Nicolodi, esperto di Bundesliga di Sky Sport, ha parlato del sempre più probabile arrivo di Ralf Ranngick al Milan e la possibile convivenza con Zlatan Ibrahimovic, le cui condizioni fanno preoccupare i rossoneri.

«Lui ha dimostrato di essere bravissimo in questo fondamentale di costruire le squadre: lo ha fatto al Salisburgo, lo ha fatto all’Hoffenheim, al Lipsia e in parte anche allo Schalke. È uno che sa trovare giocatori mai sentiti da nessuno, e poi li mette in campo e sono tutti molto molto forti. Ibrahimovic? Secondo me un giocatore d’esperienza in mezzo ai giovani, qualora volesse rimanere, non sarebbe male. Chiaramente devono parlarsi tra di loro e decidere. Non stonerebbe all’interno di un progetto nuovo. Chiaro che poi a Lipsia e a Salisburgo le pressioni erano nettamente diverse rispetto a Milano, dove alla terza partita sbagliata San Siro comincia a ululare», ha detto il giornalista di Sky.