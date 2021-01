Sky – Giornate decisive per il rinnovo di Calhanoglu: l’agente a Milano

Calhanoglu, il futuro potrebbe decidersi nel corso di questa settimana: Stipic, agente del turco, è atteso a Milano nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, la settimana iniziata oggi potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo di Hakan Calhanoglu in rossonero. Gordon Stipic, procuratore del turco, nelle prossime ore dovrebbe arrivare a Milano dove nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza del Milan in via Aldo Rossi.

Attualmente le distanze tra la domanda dell’entourage di Calhanoglu (5 milioni l’anno) e la proposta del Milan (3,5 milioni) restano ampie ma la volontà di ambo le parti è quella di trovare un’intesa cercando di limare le proprie richieste. C’è ottimismo.