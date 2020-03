Sky, Costacurta: «Ronaldo il fenomeno mi faceva ballare diverse volte»

Sky, Costacurta racconta che l’avversario più ostico e difficile che ha affrontato nella carriera da calciatore è Ronaldo il fenomeno

Alla domanda quale giocatore ha temuto di più nella carriera da calciatore, Billy Costacurta, ex difensore del Milan, in un’intervista a Sky Sport, ha risposto Ronaldo il fenomeno.

«Il brasiliano sapeva come divertirsi e divertire. Io ho sempre dormito benissimo prima delle partite, a parte quando affrontavo lui. Oltre ad esswre fortissimo, sapeva come farti fare brutte figure. Con lui ho messo il fondoschiena per terra diverse volte».

«Messi? Fu un’amichevole di inizio agosto, Lionel aveva poco meno di diciotto anni. Lo vidi vicino a me e sottovalutai le sue qualità, scherzando con Rijkaard, che era allenatore in quel momento della squadra avversaria. Lui capì che lo stessi prendendo in giro e mi puntò tre quattro volte. Alla quinta, mi girai verso Carlo Ancelotti, chiedendogli il cambio (ride)».