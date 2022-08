Sissoko: «Scudetto? Sarà il campionato più equilibrato d’Europa»

L’ex centrocampista della Juventus Sissoko ha parlato ai microfoni di Tuttojuve: le dichiarazioni sulla corsa allo scudetto in Serie A

SCUDETTO – «Spero sempre, come tifoso, di veder vincere la Juventus. Però c’è da dire una cosa: la Serie A, quest’anno, è il campionato più equilibrato d’Europa. Ci sono tante squadre forti e che si sono rinforzate in egual modo, per cui ci sarà veramente tanta competizione.»