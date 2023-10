Sinner batte Medvedev e trionfa a Pechino: i complimenti del Milan – FOTO

Il tennista, e tifoso rossonero, Jannik Sinner ha vinto il “China Open”, torneo Atp 500 a Pechino, battendo Daniil Medvedev, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6 e il Milan si è complimentato con lui sui social:

Game, set, match and tournament, @janniksin! Congratulations to the #ChinaOpen champion and now World No. 4! 🎾❤🖤#SempreMilan https://t.co/iQiyry13FH

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2023