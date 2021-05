Simone Inzaghi l’erede di Conte ma manca ancora qualcosa

Simone Inzaghi sarà il successore di Conte sulla panchina dell’Inter. Ufficialità la prossima settimana

La dirigenza nerazzurra, insieme al rappresentante del tecnico piacentino Tullio Tinti, ha definito l’accordo per l’arrivo sulla panchina dei campioni d’Italia: contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, più uno di bonus. Un risparmio per l’Inter rispetto ai 13 milioni all’anno di Conte, con Marotta e Ausilio che non dovranno stravolgere la rosa visto che il 3-5-2 di Inzaghi non implica rivoluzioni rispetto al modulo tattico dell’ex Ct della Nazionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter è prevista la settimana prossima.