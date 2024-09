Inzaghi RICORDA il derby: «Settimana DELICATA, ho apprezzato un aspetto»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi dopo la vittoria contro l’Udinese: le dichiarazioni

Al termine di Udinese Inter, Simone Inzaghi ha parlato così a Dazn. C’è il riferimento al derby con il Milan.

ANALISI – «I ragazzi son stati fantastici. Sono molto soddisfatto. Ho fatto i complimenti, l’Udinese aveva raccolto fino ad adesso 10 punti. Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, l’unica pecca è non aver fatto qualche gol in più. Abbiamo preso gol su una respinta dove dovevamo pulire meglio l’area. Abbiamo fatto 3 gol ma in partite come questo, per quanto creato, dovevamo fare qualche gol in più perché poi succede che entrano due volte in area e abbiamo preso 2 gol con Sommer mai impiegato. Gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano, non mi va di rimproverargli nulla. Venivamo da una settimana delicata, ma abbiamo lavorato bene e i tifosi sono stati dalla nostra parte dandoci una grande mano».

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI DOPO UDINESE-INTER