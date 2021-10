Kjaer dopo la nomina per il Pallone d’Oro: «Il 2021 anno speciale» – FOTO

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan e della nazionale danese, è stato nominato oggi tra i 30 finalisti per la vittoria del pallone d’oro. L’ex Atalanta ha ringraziato tutti sul proprio profilo Twitter per questa nomina:

«Il 2021 è stato un anno fantastico per il calcio. Sono grato per la nomina al Ballon d’Or».

2021 has been a fantastic football year.

I am thankful for the #BallonDor nomination, @francefootball 🙏@acmilan🔴⚫️ @dbulandshold🇩🇰 https://t.co/FuGw9tMnDw pic.twitter.com/7qN8V86Zjk

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) October 8, 2021