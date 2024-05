Simic saluta Kjaer: «Onore al mio mentore». Il MESSAGGIO del difensore del Milan

Simic saluta e ringrazia Kjaer: «Onore al mio mentore». Il MESSAGGIO del giovane difensore in forza al Milan

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Jan-Carlo Simic ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a Simon Kjaer, che ieri ha annunciato il suo addio al Milan al termine della stagione.

SIMIC – «Enorme apprezzamento e onore al mio mentore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Buona fortuna per il tuo futuro» ha scritto.