Buongiorno Milan: il Napoli prepara l’accelerata, COSA FILTRA sul futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan in difesa c’è quello di Buongiorno. Il Napoli accelera per il difensore, cosa filtra per il futuro

In cima alla lista dei difensori seguiti dal calciomercato Milan anche per raccogliere l’eredità di Kjaer c’è Buongiorno. Il difensore del Torino piace anche al Napoli e non solo.

Come riportato da Matteo Moretto, è un profilo condiviso e molto apprezzato anche da Antonio Conte. Il Napoli è pronto ad avvicinarsi alle richieste economiche del Torino ma non sono previste accelerate definitive prima dell’Europeo.

Su Alessandro Buongiorno come detto c’è l’interesse anche di altri club, italiani e inglesi, nessuna decisione definitiva è stata presa.