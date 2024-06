Calciomercato Milan: CONFERME Conte Napoli, ecco quando firmerà il contratto

La firma del contratto di Antonio Conte, accostato anche al calciomercato Milan, con il Napoli avverrà nei prossimi giorni a Roma

Manca solo l’ufficialità. La firma del contratto di Antonio Conte, accostato al calciomercato Milan, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avverrà nei prossimi giorni a Roma.

Secondo quanto riportato dall’ANSA il nuovo allenatore del club azzurro andrà quindi nella capitale per firmare il nuovo contratto, che dovrebbe essere fino al 2027. Conte verrà poi presentato nei giorni successivi, ma non è stata ancora decisa la location, prima di cominciare a lavorare in campo con la squadra dall’11 luglio a Dimaro, in provincia di Trento