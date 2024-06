Theo Hernandez Milan: si muove il Real Madrid, il PRECEDENTE fa sperare i tifosi

In casa Milan tiene banco il tema legato al rinnovo di Theo Hernandez. Il Real Madrid è interessato, il precedente fa sperare i rossoneri

Theo Hernandez verso il ritorno al Real Madrid? È un’ipotesi da non scartare perché negli scorsi giorni c’è stato un contatto fra l’entourage del calciatore e il club madrileno. Theo non direbbe di no a un ritorno in Blancos. Il rinnovo per ora è in alto mare, perché percepisce circa 5 milioni di euro all’anno e vorrebbe un sostanziale aumento, intorno agli 8, per dire di sì al calciomercato Milan.

Come riportato da TMW la situazione appare piuttosto chiara, anche se non è da escludere un possibile scossone: già anni fa Theo rifiutò il City per rinnovare con i rossoneri per cifre inferiori rispetto a quanto offerte dall’Inghilterra.