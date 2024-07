Simic Anderlecht, è tutto fatto: CIFRE e DETTAGLI dell'operazione col Milan. E quella clausola...

Simic Anderlecht, è tutto fatto: CIFRE e DETTAGLI dell’operazione realizzata col Milan. E quella clausola…

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla cessione di Jan-Carlo Simic all’Anderlecht, svelando le cifre dell’operazione che il club belga ha messo in piedi e finalizzato nelle scorse ore con il Milan.

Affare da 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita in favore del club rossonero per il classe 2005, che lascia così i rossoneri anche dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo.