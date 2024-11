Simic sull'addio: «Avevo dozzine di chiamate da club importanti, ma l'Anderlecht...»

Simic parla di Milan: «Convinto dal progetto Anderlecht. Con i rossoneri…». Le dichiarazioni dell’ex difensore rossonero

Ai microfoni della Gazzetta, ecco le parlo di Jan-Carlo Simic, ex Milan, sull’addio ai rossoneri e sul trasferimento all’Anderlecht.

PAROLE – «A gennaio 2024, tra Serie A e campionati esteri, mi hanno cercato dozzine di club. E in estate idem. Non faccio nomi, ma erano tutte importanti. Quando ho visto il progetto dell’Anderlecht, però, non ho avuto dubbi. Io qui gioco tutte le partite e sono uno dei titolari di una squadra giovane. Tutto è pensato per diventare ancora più forte. Lasciare il Milan non è stato facile, non lo nego. La prima volta che ho messo piede a Milanello avevo 17 anni. Quando Maldini mi ha chiamato non volevo crederci. È stato un sogno, un’emozione. Immagina un adolescente che si ritrova al telefono con una leggenda, sopra una cyclette. Ma non ho nessun rimpianto per aver detto addio. Qui c’è un progetto per me».