Silvio Berlusconi ai tifosi: «Ora puntiamo alla Serie A»

Il patron infiamma l’ambiente con una dichiarazione che fa letteralmente sognare in grande i tifosi brianzoli

Con la promozione in Serie B certificata dall’assemblea federale di questo pomeriggio, il Monza dell’ex patron rossonero Silvio Berlusconi, adesso può pensare in grande.

Dopo la grande stagione disputata dai ragazzi allenati da Cristian Brocchi, Berlusconi sente che il percorso del club brianzolo non è ancora giunto al suo punto più alto: «Allestiremo una squadra da vertice per la categoria; la promozione in Serie A dipende da molti fattori ma quelli prevedibili li conosciamo bene e faremo di tutto per sfruttarli», questo quanto dichiarato a Il Cittadino.