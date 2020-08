Il Milan non delude le aspettative e chiude la stagione con un’altra vittoria. Chiusura in bellezza per i rossoneri

Il Milan non delude le aspettative e chiude la stagione con un’altra vittoria. Chiusura in bellezza per i rossoneri che nell’ultima a San Siro hanno liquidato il Cagliari grazie ad una prestazione convincente. Stefano Pioli ha dato prova di meritarsi il rinnovo e si prepara ad affrontare la nuova stagione carico di aspettative e con una qualificazione in Champions League nel mirino. Ma soprattutto forse per la prima volta negli ultimi anni la squadra è particolarmente apprezzata per attaccamento alla maglia, risultati e professionalità. Paradossalmente proprio nell’annata in cui i tifosi non hanno purtroppo potuto seguire i propri ragazzi a San Siro a causa della pandemia. tra qualche settimana si ripartirà con grandi obiettivi e, si spera, con il pubblico rossonero allo stadio.