Shevchenko: «Pioli? In ogni caso c’è di più più oltre i risultati»

Shevchenko a Gazzetta dello sport, l’ex centravanti rossonero esprime le proprie sensazioni per quanto riguarda la gara di Bergamo.

OLTRE I RISULTATI- «Il Milan ha fatto un buon campionato. Non è riuscito a sfruttare il match point con il Cagliari ma deve chiudere per forza con un successo. E in ogni caso non si può cancellare una stagione ottima. Il lavoro di un allenatore dipende dai risultati, questa è la nostra realtà. Però pioli ha fatto un lavoro che non va buttato».