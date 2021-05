Montolivo: «Ecco il mio pronostico su Atalanta Milan»

Montolivo è convinto che il Milan riuscirà a sbancare Bergamo vincendo 1-2 e coronando così il grande ritorno in Champions League

Riccardo Montolivo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il suo pronostico in vista di Atalanta-Milan:

«L’Atalanta ha uno spartito chiaro, che la contraddistingue. E questo va al di là di com’è finita in coppa. Sanno giocare in quel modo e in quel modo possono mettere in difficoltà chiunque. Sono già qualificati e forse non giocheranno al 100%, ma per il Milan sarà una partita molto complicata. Non penso a un’Atalanta scarica perché ha perso la finale. Di base direi che per il Milan sarebbe stato meglio trovare un avversario sulle ali dell’entusiasmo. La missione sarebbe stata più semplice. Così invece ci sarà una Dea arrabbiata. Il Milan deve pensare essenzialmente a sé stesso, ritrovare la compattezza e la convinzione mancate col Cagliari. Atalanta-Juve non fa testo perché è una finale, l’analisi va slegata perché intervengono altri fattori. Se fossi in Pioli guarderei le partite precedenti e non l’ultima. Pronostico? Due a uno per il Milan. La frase è questa: l’Atalanta ce l’ha già fatta, Milan torna dove ti spetta».