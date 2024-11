Shevchenko: «Leao ha tutti i mezzi per diventare leader del Milan, ma dipende da lui. Ambrosini? Svelo questo». L’intervista

Shevchenko ha concesso un’intervista a Sky Sport durante l’evento organizzato da Ambrosini per la ricerca per la lotta al diabete. Queste le parole della leggenda del Milan.

AMBROSINI – «E’ un rapporto nostro e un legame sempre fortissimo. Conosco Ambrosini, è stato mio compagno di stanza da quando sono arrivato al Milan. Abbiamo condiviso tanta belle cose, siamo non riusciti a litigare per un telecomando in stanza. Massimo è una persona molto sensibile, ha grande cuore, voglia di aiutare i bambini e di fare qualcosa di importante».

ABBRACCIO CON INZAGHI, PIRLO, AMBROSINI, COSTACURTA E INZAGHI – «Un’emozione particolare. Per me è sempre un piacere tornare a Milano, sopratutto per dare supporto ad una amico come Ambrosini. I compagni sono tutti grandi amici».

LETTERA AL MILAN E AI MILANISTI – «Ho cercato di scrivere dentro questa lettera tutti i miei sentimenti verso l’Italia, il Milan. Ho ricevuto veramente un affetto speciale che porterò sempre nel mio cuore. Entrare nella Hall of Fame del calcio italiano è un vero onore. Ringrazio tutti per il supporto del mio paese nel momento più difficile della nostra storia. Grazie a tutta l’Italia».

LEAO – «Secondo me ha tutte potenzialità per diventare leader della squadra. Contro il Cagliari ha fatto veramente belle cose, però serve continuità. Per me ha tutti i mezzi per diventare leader della squadra, dipende tutto da lui».