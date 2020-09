Shamrock Rovers, non sarà una passeggiata in Irlanda

Shamrock Rovers, gli irlandesi sono più avanti nella preparazione e hanno già iniziato da tempo la stagione

Non sarà un passeggiata, lo hanno confermato anche i membri del Milan Club di Dublino che conoscono bene lo Shamrock Rovers. Gli irlandesi sono più avanti nella preparazione e hanno già iniziato da tempo la stagione. Hanno già alle spalle una partita di Europa League terminata poi ai rigori e soprattutto vogliono mantenere l’imbattibilità. Questo tipo di partite sono di difficile interpretazione e rischiano di nascondere delle trappole. Ovviamente il divario tecnico è grande e questo non è stato messo in dubbio nemmeno dall’allenatore dei neroverdi. I rossoneri nel passato recente si erano trovati ad affrontare il Craiova e lo Shkendija senza troppi problemi, ma ciò non permette di sottovalutare l’impegno. Il rischio di fare una figuraccia in una partita secca è troppo grande. L’Inter di Lippi fu eliminata ai preliminari di Champions League dall’Helsingborg….