Sfuma Sarr per il Milan, il Chelsea mette a segno un altro colpo

Malang Sarr è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il difensore nell’ultimo anno era stato cercato insistentemente sia dal Milan che dall’Inter, ma alla fine l’hanno spuntata i Blues. Il club di Londra sta mettendo a segno un colpo dopo l’altro: Werner, Chilwell, Ziyech ed è quasi fatta anche per Thiago Silva e Havertz. Il Milan non è riuscito a pareggiare l’offerta stratosferica di ingaggio proposta dal Chelsea al giocatore. Ora, lo stesso Sarr è in attesa di capire se verrà aggregato in prima squadra da Lampard o andrà in prestito.