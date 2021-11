Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle gare di questo weekend

Un fine settimana di pochi appuntamenti ufficiali ma tante vittorie per le squadre del Settore Giovanile rossonero: le uniche non vittorie sono infatti la sconfitta di misura della Primavera a Cagliari e il Derby giocato domenica dagli U11, al secondo impegno in due giorni dopo una bella vittoria sabato contro il Centro Schuster. Per il resto solo vittorie, sia sabato che domenica: dai più piccoli (U14, U12, U10 e U9) alle rappresentative femminili capitanate dall’U17 e seguite da U13 e U11.

Da segnalare anche la bella esperienza dell’U12 femminile, impegnata a Roma nella fase finale della Danone Cup. Sabato i successi su Napoli e Padova, domenica la vittoria sul Sassuolo per un bel 5° posto finale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 27 NOVEMBRE

UNDER 12: 7° giornata, Vigor Milano-Milan 1-7 (Borsa x2, Carbone x2, Seye x2, Argint)

UNDER 11: 7° giornata, Milan-Centro Schuster 7-0 (Ba x2, Jadid x2, Cremonesi, La Vecchia, Riva)

UNDER 9: 7° giornata, Milan-Pro Sesto 8-0 (Facchi x2, Geccherle x2, Gambarotto, Mazreku, Pinton, Sorrentino)

UNDER 17 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Lecco 10-1 (20′ e 40′ Cappa V; 23′, 13′ st, 37′ st e 45′ st Sperduto; 24′ De Marco; 6′ st e 15′ st Donolato; 25′ st Porta)

UNDER 10: 7° giornata, Pavia-Milan 0-2 (11′ st e 13′ st Gagliardi)

DOMENICA 28 NOVEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Cologno 5-4 (Celentano x3, Gonzalez, Gulizia)

UNDER 14: 8° giornata, Seregno-Milan 0-5 (5′ Valenta, 17′ Comotto, 15′ st Pinessi, 25′ st e 30′ st Borsani, 34′ st Anghileri)

UNDER 13 FEMMINILE: 7° giornata, Macallesi (maschile)-Milan 0-4 (3′ st, 14′ st e 18′ st Di Lernia; 11′ st Elshamy)

PRIMAVERA: 9° giornata, Cagliari-Milan 2-1 (48′ st Rossi)

UNDER 11: 5° giornata (recupero), Milan-Inter 0-0