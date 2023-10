Settore giovanile Milan: il programma del weekend

Nuovo weekend di partite in arrivo per il settore giovanile del Milan. Ecco il programma delle squadre rossonere impegnate

Un ricchissimo programma, quello che attende le squadre del settore Giovanile rossonero. Tra gli impegni in trasferta e le sfide al PUMA House of Football, sono numerose le rappresentative del Milan che giocheranno in questa due giorni di ottobre. Spicca il triplo incrocio col Monza per U17 (a Monzello), U16 e U15 (entrambe in casa); trasferta di alto livello a Roma per la Primavera femminile. Sabato in campo anche U18 e U17 femminile, tra le altre.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 OTTOBRE