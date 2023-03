Milan, il programma del settore giovanile nel week-end

Di seguito il programma del fine settimana del settore giovanile del Milan: la Primavera di Abate anticipa al venerdì

Il prossimo fine settimana sarà ricco di impegno per il settore giovanile del Milan. Vediamo insieme tutti gli impegni:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 10 MARZO

PRIMAVERA: 5ª giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano

SABATO 11 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Afforese-Milan, ore 14.00 – CS Bovisasca, Milano

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Aldini, ore 14.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Club Milano, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 4ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 6ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 4ª giornata, Vigor Milano-Milan, ore 15.30 – Comunale Vigorello, Paderno Dugnano

DOMENICA 12 MARZO

UNDER 17: 9ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan, ore 11.30 – Maso Ronco, Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 14.00 – PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – Stadio Sandro Pertini, Sesto San Giovanni

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Cittadella-Milan, ore 14.30 – TBC

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 10ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.30 – CS Bortolotti, Ciserano (Bergamo)

MARTEDÌ 14 MARZO

PRIMAVERA: Youth League (Quarti di finale), Milan-Atlético Madrid, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano – Live su AC Milan