Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

Settore Giovanile Milan, ecco tutte le gare in programma per quanto riguarda le squadre giovanili rossonere

Appuntamenti molto significativi nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. Sabato torna in campo la Primavera, a caccia del terzo risultato utile consecutivo tra campionato e Youth League sul campo della Sampdoria: contro un rivale di livello i ragazzi di Giunti cercheranno punti per proseguire la loro risalita. In campo anche l’U9 e due Under femminili: U17 e U11.

Quattro le partite previste domenica. Spicca il primo storico Derby della Primavera femminile di Mister Corti, che al Vismara ospita l’Inter; appuntamenti importanti anche per U18 (lunedì), U17, U16 e U15 femminile. Di seguito tutte le sfide del weekend:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 11 DICEMBRE

UNDER 9: 9° giornata, Rozzano-Milan, ore 12.00 – Campo Comunale USSA (Rozzano, Milano)

PRIMAVERA: 12° giornata, Sampdoria-Milan, ore 13.00 – 3 Campanili (Bogliasco, Genova)

UNDER 11 FEMMINILE: 9° giornata, Iris-Milano, ore 14.30 – CS Bettinelli (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Como, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

DOMENICA 12 DICEMBRE

UNDER 17: 12° giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 16: 9° giornata, Cittadella-Milan, ore 11.00 – Sant’Adrea (Tombolo, Padova)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Inter, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 10: 9° giornata, Milan-Real Milano, ore 16.15 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 11° giornata, Sedriano-Milan, ore 17.15 – CS Comunale (Sedriano, Milano)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

UNDER 18: 12° giornata, Atalanta-Milan, ore 15.00 – CS Bortolotti (Ciserano, Bergamo)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

UNDER 12: 9° giornata, Milan-Enotria, ore 18.00 – CS Vismara (Milano)