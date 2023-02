Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

È andato in archivio un altro fine settimana decisamente positivo per il Settore Giovanile rossonero. L’Under 17 di Mister Lantignotti ha pareggiato (2-2) il Derby con l’Inter, pari che permette ai classe 2006 di restare in piena scia dei nerazzurri nelle posizioni più ambite di classifica. Convince l’Under 15 Femminile, che nella seconda giornata della Fase Interregionale ha superato il Vicenza con un largo passivo PUMA House of Football, mentre per l’Under 17 Femminile la Fase Interregionale è invece iniziata con un pareggio sul campo della Fiorentina. In chiusura di weekend, è tornata ad esultare anche la Primavera di Mister Abate, vittoriosa per 3-0 a domicilio del Cesena.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 2ª giornata di ritorno, Cesena-Milan 0-3 (2’st Stalmach, 8’st El Hilali, 31’st Sia)

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Venezia 0-0

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan 2-2 (23′ Tezzele, 13’st Bonomi)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata – Fase Interregionale, Fiorentina-Milan 2-2 (28′ Zanisi, 39′ Stendardi)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata – Fase Interregionale, Milan-Vicenza 8-0 (Franco x3, Hu x2, Di Falco, Galluzzi, Strecapede)

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno, Milan-Lecco 4-1 (1′ e 14’st Grilli; 19’st Rusu; 21’st Angelicchio)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Settimo Milanese-Milan 1-2 (Elshamy, Toschi)

UNDER 11: 1ª giornata, Cimiano-Milan 4-3 (Colombo x2, Kostyuk)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Lombardia Uno 6-3 (Sormani x2, Di Bellonio, Ferrari, Raffaelli, Sapienti)

UNDER 10: 1ª giornata, Club Milano-Milan 1-7 (Gambarotto x3, Pinton x2, Mazreku, Molluso)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Leone XIII Sport 14-3 (De Chiara x3, Palotta x2, Boriani, Campus, Guerci, Esimoghie, Ilardi, Zaza)