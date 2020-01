Settore giovanile, il programma del weekend: torna in campo la Primavera

Il programma del settore giovanile rossonero di questo weekend: torna in campo dopo la sosta la Primavera di Giunti

L’ultima in campionato risale al 14 dicembre 2019 e fu la netta vittoria per 3-0 sullo Spezia, in trasferta. Con un vantaggio di 6 punti da gestire sulla seconda in classifica – l’Hellas Verona – il Milan Primavera ritorna in campo per inaugurare la seconda parte di stagione. Al Vismara, sabato alle ore 15.00 arriva il Pordenone (il match sarà LIVE su AC Milan Official App) quinto in classifica a quota 18 punti, contro i 32 dei rossoneri. L’obiettivo è inevitabilmente vincere per consolidare e – se possibile, incrementare il margine in classifica. In campo domenica invece tutte le Under: U18 e U17 al Vismara rispettivamente contro Fiorentina e Bologna, mentre trasferta friulana per U16 e U15, entrambe impegnate contro l’Udinese. L’U17 Femminile va a casa dell’Atalanta, l’U15 Femminile attesa lunedì dall’anticipo della 13° di ritorno contro il Real Meda.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 18 GENNAIO

PRIMAVERA: 2° giornata di ritorno, Milan-Pordenone, ore 15.00 – CS Vismara

DOMENICA 19 GENNAIO

U18: 3° giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 11.30 – CS Vismara

U17: 2° giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 15.00 – CS Vismara

U16: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.30 – “Concil” Ragogna (UD)

U15: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 10.30 – “Remigio Picchi”, Flaibano (UD)

U17 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 16.15 – CS Pineta Ciserano (BG)

LUNEDÌ 20 GENNAIO

U15 FEMMINILE: Anticipo 13° giornata di ritorno, Real Meda-Milan, ore 18.00 – Comunale Busnelli di Meda

Fonte: acmilan.com