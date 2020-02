Settore giovanile, i risultati del weekend: non si ferma più la Primavera

Consueto weekend di calcio per il settire giovanile rossonero: centra ancora una volta la vittoria la Primavera di Giunti

Continua, inarrestabile, la marcia della Primavera, che infila l’undicesima vittoria consecutiva e vola a quota 41 punti, riconsolidando la vetta della classifica con un considerevole vantaggio di +10. Al Vismara i ragazzi di Mister Giunti hanno fatto un’altra scorpacciata di gol, 7-3 al Cittadella, grazie soprattutto alla tripletta di Colombo e alla doppietta di Olzer.

Bene anche gli U18, che proseguono nel periodo molto positivo, battendo in casa 2-1 il Genoa. Va male il Derby per gli U17, sconfitti di misura in trasferta (0-1). Bilancio non esaltante nella doppia gara di Bologna: U16 costretti al ko (2-1), U15 fermati sul pareggio (2-2).

