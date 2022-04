Setti (Presidente Verona): «Piacere e sorpresa vedere il Milan davanti»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato anche della corsa Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni

Intervisto da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha parlato anche della corsa Scudetto. Le sue parole.

CORSA SCUDETTO – «A luglio dissi favorito il Napoli. Per me è il più forte nei primi 13-14 giocatori e questo poteva essere un handicap, ma ha contenuto le assenze durante la stagione. Invece c’è la sorpresa e il piacere di vedere il Milan davanti per Pioli, che ho avuto a Bologna e mi piace per caratteristiche sia umane che di lavoro. L’Inter è campione e ha l’organico più completo. Ma deve vincerle tutte e se già perde punti con noi si fa dura. Sarà lotta fino alla fine ma vedo quell’ordine lì: Napoli, Milan e Inter».