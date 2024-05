Sesko Milan, due club della Premier in PRESSING: cifre irraggiungibili per le italiane! Ecco perché il suo futuro sarà altrove

Il calciomercato Milan continua la propria ricerca all’attaccante titolare da acquistare per la prossima stagione: tra i nomi nella lista dei dirigenti spicca quello di Benjamin Sesko. La trattativa per arrivare al centravanti del Lipsia, si fa però sempre più complicata.

Secondo TMW la clausola rescissoria da 65 milioni di euro, alla quale bisognerà circa un 10% per le commissioni degli agenti, rendono tali cifre sostanzialmente inavvicinabili per qualunque squadra italiana interessata al calciatore. L’unica a poter fare uno sforzo in tal senso potrebbe essere il Napoli, qualora vendesse Osimhen. All’estero, invece, ci sono due big della Premier League in pressing sul centravanti: si tratta del Chelsea e dell’Arsenal. Intanto lo stesso Lipsia prova a blindare lo sloveno offrendogli un rinnovo di contratto con cifre al rialzo, premiandolo per questa super stagione.